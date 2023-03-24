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Гауляйтер Аксьонов створив свою ПВК у Криму: ЗМІ знайшли зв'язок з "Вагнер"

24 березня 2023 15:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Сергій Аксьонов
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов створив власну приватну військову компанію "Конвой". Позиції ПВК Аксьонова наразі знаходяться у Херсонській області. 

Про це повідомило російське видання "Важные истории" з посиланням на колишнього найманця цієї ПВК.

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Що відомо

За інформацією видання, що "Конвой" — це формально бойовий армійський резервний склад (БАРС), де укладають два контракти — один із "Конвоєм", другий — із Міноборони рф. 

Зазначається, що такий крок дозволяє отримати "гарантовані виплати" у разі поранення чи смерті. 

Колишній найманець "Конвою" розповів російському медіа, що під час служби отримував близько 200 тис. рублів на місяць, а командування отримує близько 300 тис. Крім того, тим, хто відслужив у ПВК рік, окупанти обіцяють землю в окупованих Криму чи Абхазії.

Наразі позиції ПВК Аксьонова знаходяться у сусідній із Кримом окупованій частині Херсонської області.

Видання також зазначає, що компанія Аксьонова має зв'язок з ПВК "Вагнер". Керівник "Конвою" — Костянтин Пікалов (кличка "Мазай"). Його називають "правою рукою" керівника "Вагнера" Євгена Пригожина. 

Медіа із посиланням на колишнього найманця "Конвою" пише, що все командування ПВК Аксьонова — це колишні найманці Групи "Вагнера", тобто "всі знайомі один одному люди".

Нагадаємо, раніше голова російської приватної військової компанії ПВК "Вагнер" Євген Пригожин написав держсекретарю США Ентоні Блінкену листа. Пригожин запропонував США профінансувати його проєкт в Африці. 

Також раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що засновник приватної військової кампанії "Вагнера" Євген Пригожин готується закрити свої операції в Україні після невдач та нестачі людей та боєприпасів. Російське військове командування змогло обмежити вербування до групи "Вагнера" та постачання боєприпасів для найманців, що призвело до провалів операцій в Україні.

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