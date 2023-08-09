"Гарантии безопасности" для Украины: Латвия присоединилась к декларации G7

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Фото: Reuters

Латвия присоединилась к декларации "Большой семерки" по "гарантиям безопасности" для Украины. Страна и дальше продолжит поддерживать украинское государство против вооруженной агрессии страны-террориста РФ.

Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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"Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется", — сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Премьер также отметил, что Латвия ожидает создания специального международного трибунала для РФ, которая начала вооруженную агрессию против Украины.

Сообщение премьер-министра Латвии. Фото: скриншот

Напомним, 8 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он поблагодарил его за присоединение к Совместной декларации о поддержке Украины стран G7.

Также мы писали, что 1 августа Соединенные Штаты Америки начали консультации с Украиной по поводу возможных будущих гарантий безопасности. Этот период состоится в онлайн-формате.