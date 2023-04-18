Галущенко рассказал о ситуации на временно оккупированной ЗАЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко. Фото: Униан

Ситуация на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции усугубляется. Прежде всего, речь идет о ее технической эксплуатации.

Об этом сообщает РБК-Украина, опираясь на заявление министра энергетики Германа Галущенко.

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Ситуация на ЗАЭС

"Это не только моя оценка или наше видение. Мы с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси говорили, и то же видят его эксперты, что ситуация ухудшается. Прежде всего с точки зрения технической эксплуатации станции", — зал Галущенко.

Министр также напомнил, что персонал ЗАЭС уже второй год находится под постоянным давлением и террором оккупантов.

"Психологически это очень сложно, тем более людям, отвечающим за ядерную операционную безопасность на площадке. Они принимают решения, от которых зависит безопасность. Поэтому ситуация сложная", — добавил Галущенко.

Напомним, что сегодня, 18 апреля, российскому гражданину, возглавившему незаконную структуру на Запорожской АЭС, объявили подозрение. Он склонял украинских граждан, работающих на ЗАЭС, к государственной измене.