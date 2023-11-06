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Французская компания предоставит для ВСУ партию оружия

6 ноября 2023 17:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Французская компания предоставит для ВСУ партию оружия
Бойцы Вооруженных сил Украины. Фото: bahmut.in.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украина заключила соглашение с дочерним предприятием французской компании Cybergun, Verney-Carron, о покупке значительного количества военного вооружения. Это стало беспрецедентным заказом для производителя.

Об этом говорится в тексте контракта.

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Согласно данным контракта, Украина получит вооружения на сумму 36 миллионов евро, включая:

  • 10 000 штурмовых винтовок;
  • 2 000 снайперских винтовок высокой точности;
  • 400 ручных гранатометов.

План поставки предусматривает начало доставки в начале 2024 года, причем первую крупную партию вооружений Украина должна получить в течение полугода.

Завершение всех поставок ожидается в течение 10 месяцев после начала. Для выполнения условий контракта компании потребуется модернизировать и адаптировать свои производственные линии для выпуска необходимого количества военного снаряжения.

Напомним, что Укроборонпром увеличит производство оружия на 62% по сравнению с прошлым годом. Это произойдет за четыре квартала 2023 года.

Также мы писали, что правительство Германии одобрило создание совместного предприятия с Украиной, которое будет заниматься производством военной техники. Новый завод будет производить и обслуживать военную технику в Украине.

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