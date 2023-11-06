Французька компанія надасть для ЗСУ партію зброї

Бійці Збройних Сил України. Фото: bahmut.in.ua

Україна уклала угоду з дочірнім підприємством французької компанії Cybergun, Verney-Carron, щодо купівлі значної кількості військового озброєння. Це стало безпрецедентним замовленням виробника.

Про це йдеться у тексті контракту.

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За даними контракту, Україна отримає озброєння на суму 36 мільйонів євро, включаючи:

10 000 штурмових гвинтівок;

2000 снайперських гвинтівок високої точності;

400 ручних гранатометів.

План постачання передбачає початок доставки на початку 2024 року, причому першу велику партію озброєнь Україна має отримати протягом пів року.

Завершення всіх постачання очікується протягом 10 місяців після початку. Для виконання умов контракту компанії потрібно модернізувати та адаптувати свої виробничі лінії для випуску необхідної кількості військового спорядження.

Нагадаємо, що Укроборонпром збільшить виробництво зброї на 62%, порівняно з минулим роком. Це відбудеться за чотири квартали 2023 року.

Також ми писали, що уряд Німеччини схвалив створення спільного підприємства з Україною, яке займатиметься виробництвом військової техніки. Новий завод вироблятиме та обслуговуватиме військову техніку в Україні.