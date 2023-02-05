ПВО SAMP-T - Франция и Италия предоставит Украине военную помощь

Франция и Италия предоставит Украине ПВО SAMP-T: названы сроки
Украина уже весной получит от Франции и Италии комплексы противовоздушной обороны SAMP-T. Украинские военные уже отправились на обучение управления системой.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
-
В Испании благодаря искусственному интеллекту нашли произведение одного из величайших писателей страны
-
Кто из одесситов может получить броню от мобилизации: новые правила
-
Каталась на водном мотоцикле: в Австралии акула убила девочку-подростка
-
В Румынии критическая ситуация с электроэнергией: в чем причина
-
13-летнему сыну военного из Одесчины в центре "Несокрушимые" изготовят протез
-
За "крышевание" борделей в Киеве: суд арестовал заместителя руководителя миграционной полиции
-
В компьютерной игре Hogwarts Legacy может появиться украинская локализация
-
Резникова могут отправить в отставку: кто его заменит
-
Ездил без лобового стекла: в Киеве полицейские остановили водителя с признаками наркотического опьянения
-
Умер известный львовский гид и краевед Петр Радковец
ПВО для Украины
"Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение. И они уже в пути", — сказал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
Также он поблагодарил Францию и Италию за усиление противовоздушной обороны Украины. По его словам, украинские военные закончат обучение весной и вместе с системами SAMP-T вернутся в Украину.
"Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и комплексами SAMP/T-Mamba", — указал Олещук.
Напомним, что Украина и Италия планируют приступить к новому двустороннему энергетическому партнерству. Оно будет способствовать реализации современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов в ходе послевоенного восстановления Украины.
Также сообщалось, что Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — "легкие колесные танки" — уже в начале февраля.