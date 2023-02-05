ПВО SAMP-T - Франция и Италия предоставит Украине военную помощь

ПВО SAMP-T

Украина уже весной получит от Франции и Италии комплексы противовоздушной обороны SAMP-T. Украинские военные уже отправились на обучение управления системой.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

ПВО для Украины

"Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение. И они уже в пути", — сказал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Также он поблагодарил Францию и Италию за усиление противовоздушной обороны Украины. По его словам, украинские военные закончат обучение весной и вместе с системами SAMP-T вернутся в Украину.

"Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и комплексами SAMP/T-Mamba", — указал Олещук.

Напомним, что Украина и Италия планируют приступить к новому двустороннему энергетическому партнерству. Оно будет способствовать реализации современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов в ходе послевоенного восстановления Украины.

Также сообщалось, что Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — "легкие колесные танки" — уже в начале февраля.