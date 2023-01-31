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Франция передаст Украине 12 гаубиц Caesar

31 января 2023 17:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Франция передаст Украине 12 гаубиц Caesar
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Франция передаст Украине 12 гаубиц Caesar и направит в Польшу 150 солдат для обучения 600 украинцев в месяц. К лету страна планирует обучить около 2 тысяч украинских воинов.

Об этом сообщил министр вооруженных дел Франции Себатьян Лекорню.

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Всего будет передано 12 гаубиц Caesar. Кроме того, французское правительство направит в Польшу 150 своих военных, которые проведут обучение для украинских солдат.

"Франция передаст Украине 12 дополнительных гаубиц Caesar и отправит 150 солдат в Польшу, чтобы обучать 600 украинцев в месяц, а к лету — всего 2000 украинских солдат", — сказал Лекорню.

Напомним, что Франция и Австралия договорились производить 155-мм снаряды для Украины. Это поможет Украине в войне против рф.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес назвал соглашение между странами "многомиллионным проектом" Австралии и "новым сотрудничеством между австралийской и французской оборонной промышленностью".

 

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