Франция передаст Украине 12 гаубиц Caesar
Франция передаст Украине 12 гаубиц Caesar и направит в Польшу 150 солдат для обучения 600 украинцев в месяц. К лету страна планирует обучить около 2 тысяч украинских воинов.
Об этом сообщил министр вооруженных дел Франции Себатьян Лекорню.
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Caesar для Украины
Всего будет передано 12 гаубиц Caesar. Кроме того, французское правительство направит в Польшу 150 своих военных, которые проведут обучение для украинских солдат.
"Франция передаст Украине 12 дополнительных гаубиц Caesar и отправит 150 солдат в Польшу, чтобы обучать 600 украинцев в месяц, а к лету — всего 2000 украинских солдат", — сказал Лекорню.
Напомним, что Франция и Австралия договорились производить 155-мм снаряды для Украины. Это поможет Украине в войне против рф.
Министр обороны Австралии Ричард Марлес назвал соглашение между странами "многомиллионным проектом" Австралии и "новым сотрудничеством между австралийской и французской оборонной промышленностью".