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Фонд Притулы отчитался за месяц: сколько собрали и на какую сумму закупили техники

15 марта 2023 21:20
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Сергей Притула
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Фонд Сергея Притулы обнародовал отчет за февраль. За месяц фонду удалось собрать около 113 млн грн. Самый маленький донат составлял всего 1 копейку.

Об этом в соцсетях рассказал глава Фонда Сергей Притула

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"В целом наш фонд получил за февраль 151 926 переводов. Самый маленький был (уже традиционно) донат размером в 1 копейку. А самый большой — 3 833 269,85 гривен", — рассказал Притула.

В целом Фонд собрал 112 843 112,26 гривен.

Фонд Сергея Притули отчет за февраль 2023

Сколько закуплено техники

В феврале мы законтрактовали 13 141 единицу техники и снаряжение на общую сумму 104 353 258,38 гривен.

Фонд Сергея Притули отчет за февраль 2023

По словам Притулы, караваны с помощью курсируют между хабами Фонда и линией фронта каждый день. В феврале Фонд передал помощь 230 подразделениям Сил обороны. Речь идет о 7334 единицах имущества.

Фонд Сергея Притули отчет за февраль 2023

"Тяжелый последний месяц зимы закончился, но началась не менее тяжелая весна. Как намекают наши союзники, она будет решать дальнейший ход нашей войны против российских оккупантов. Так что крайне важно, чтобы поток помощи от нас с вами не прекращался ни на мгновение", — подчеркнул руководитель. Фонд.

Напомним, ранее сообщалось, что Благотворительный фонд Сергея Притулы вместе с "Телевидением Торонто" и школой "Боривитер" запускает сбор средств на обучение военных. Они подарят российский разведывательный беспилотник "Орлан" человеку, который задонатит самую большую сумму.

Также мы писали, что фонд Сергея Притулы закупил и доставляет рекордную партию бронетранспортеров для Вооруженных Сил Украины. Технику приобрели на средства людей и бизнесов, в свое время задонативших на "Народные Спартаны".

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