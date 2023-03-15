Фонд Притули відзвітував за місяць: скільки зібрали та на яку суму закупили техніки

Сергій Притула

Фонд Сергія Притули оприлюднив звіт за лютий. За місяць фонду вдалося зібрати майже 113 млн грн. Найменший донат становив всього 1 копійку.

Про це у соцмережах розповів очільник Фонду Сергій Притула.

Скільки зібрали коштів

"Загалом наш фонд отримав за лютий 151 926 переказів. Найменший був (вже традиційно) донат розміром в 1 копійку. А найбільший — 3 833 269,85 гривень", — розповів Притула.

Загалом Фонд зібрав 112 843 112,26 гривень.

Скільки закуплено техніки

У лютому ми законтрактували 13 141 одиницю техніки та спорядження на загальну суму 104 353 258,38 гривень.

За словами Притули, каравани з допомогою курсують між хабами Фонду та лінією фронту щодня. У лютому Фонд передав допомогу у 230 підрозділів Сил оборони. Йдеться про 7334 одиниці майна.

"Важкий останній місяць зими закінчився, але почалась не менш важка весна. Як натякають наші союзники, вона вирішуватиме подальший хід нашої війни проти російських окупантів. Тож вкрай важливо, щоб потік допомоги від нас з вами не припинявся ні на мить", — наголосив очільник Фонду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Благодійний фонд Сергія Притули разом з "Телебаченням Торонто" та школою "Боривітер" запускає збір коштів на навчання військових. Вони подарують російський розвідувальний безпілотник "Орлан" людині, яка задонатить найбільшу суму.

Також ми писали, що фонд Сергія Притули закупив та доставляє рекордну партію бронетранспортерів для Збройних сил України. Техніку придбали за кошти людей та бізнесів, які свого часу задонатили на "Народні Спартани".