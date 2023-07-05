Физик рассказал о последствиях взрыва на ЗАЭС

Российские оккупанты на Запорожской АЭС. Фото: google.com

Доктор физико-математических наук, бывший работник Института ядерных исследований НАНУ Людвиг Литвинский рассказал о последствиях взрыва на Запорожской атомной электростанции. Так, по его словам, никакого апокалипсиса не будет.

Об этом Литвинский рассказал в эфире телемарафона.

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Физик объяснил, что даже по самому худшему сценарию, конца света не будет.

"Даже если вырвется все, что содержится внутри реакторов, самая плохая ситуация будет все равно лучше последствий Чернобыльской аварии", — отметил Литвинский.

Власть о возможном теракте на ЗАЭС

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, взорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам президента, мир должен остановить это зло.

Также мы писали, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала информацию о возможном подрыве Запорожской АЭС. Она отметила важность того, чтобы украинцы были подготовлены к любым обстоятельствам.

Добавим, что Вооруженные Силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут совершить оккупанты. Вчера, 4 июня, на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатку.