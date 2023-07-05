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Фізик розповів про наслідки вибуху на ЗАЕС

5 липня 2023 04:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Фізик розповів про наслідки вибуху на ЗАЕС
Російські окупанти на Запорізькій АЕС. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАНУ Людвиг Литвинський розповів про наслідки вибуху на Запорізькій атомній електростанції. Так, за його словами, ніякого апокаліпсиса не буде.

Про це Литвинський розповів в ефірі телемарафону.

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Фізик пояснив, що навіть за найгіршого сценарію, кінця світу не буде.

"Навіть якщо вирветься все, що міститься всередині реакторів, найгірша ситуація буде все одно кращою за наслідки Чорнобильської аварії", — зазначив Литвинський. 

Влада про можливий теракт на ЗАЕС

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти ймовірно підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами президента, світ має зупинити це зло.

Також ми писали, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала інформацію про можливий підрив Запорізької АЕС. Вона наголосила на важливості того, щоб українці були підготовлені до будь-яких обставин.

Додамо, що Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть вчинити окупанти. Вчора, 4 червня, на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівки. 

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