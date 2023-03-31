Федоров рассказал, как изменится украинская армия в ближайшее время

Вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров

Вице-премьер-министр Украины по инновациям Михаил Федоров заявил, что в ближайшее время будет создана платформа military tech, которая будет способствовать развитию военной сферы. Он также сообщил о планах создания новых рот, которые будут выполнять специальные миссии.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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В рамках проекта "Армия дронов" было куплено более 3000 БпЛА, на который граждане 110 стран мира совершают донаты через платформу UNITED24. После этого беспилотники получат десятки новых рот, которые будут выполнять специальные миссии.

Украинская армия активно развивается и претерпевает важные "организационные изменения". Она трансформируется, появляются новые роты, которые помогают сохранить жизни военных на фронте, а также помогают артиллерии быть более точной и выполнять специальные миссии. Этот процесс очень важен, и Украина является первой страной в мире, которая внедряет этот процесс.

Федоров также отметил, что есть и другие направления в сфере военных технологий, такие как кибербезопасность и радиоэлектронная борьба. В ближайший месяц запускается military кластер, который будет платформой, где люди с идеями смогут получать гранты и связываться с Минобороны и Генштабом для реализации своих идей. Украина строит институты, которые будут способствовать развитию технологических компаний и капитализации их на мировом рынке.

Федоров считает, что Украина может стать "европейским Израилем" в области технологий, и работает над созданием условий для этого.

Напомним, 24 марта правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. По словам Михаила Федорова, принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, и главное создаст условия для стремительного развития украинского милтек.

Также мы писали, что украинские военные получат еще 300 беспилотников Mavic 3T. Их закупили благодаря донатам на проект "Армия дронов.

Добавим, украинские дроны-камикадзе, купленные за донаты украинцев, уничтожили два зенитно-ракетных комплекса рф. "Тор-2М". Эти ЗРК были созданы специально для противодействия беспилотникам.