Федоров розповів, як зміниться українська армія найближчим часом

Віцепрем'єр-міністр з інновацій Михайло Федоров

Віцепрем'єр-міністр України з інновацій Михайло Федоров заявив, що найближчим часом буде створено платформу military tech, яка сприятиме розвитку військової сфери. Він також повідомив про плани створення нових рот, які виконуватимуть спеціальні місії.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

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Інтереси військової сфери України

У рамках проєкту "Армія дронів" було куплено понад 3000 БПЛА, на який громадяни 110 країн світу здійснюють донати через платформу UNITED24. Після цього безпілотники отримають десятки нових рот, які виконуватимуть спеціальні місії.

Українська армія активно розвивається та зазнає важливих "організаційних змін". Вона трансформується, з'являються нові роти, які допомагають зберегти життя військових на фронті, а також допомагають артилерії бути точнішими та виконувати спеціальні місії. Цей процес є дуже важливим, і Україна є першою країною у світі, яка впроваджує цей процес.

Федоров також зазначив, що є й інші напрями у сфері військових технологій, такі як кібербезпека та радіоелектронна боротьба. Найближчого місяця запускається military кластер, який буде платформою, де люди з ідеями зможуть отримувати гранти та зв'язуватися з Міноборони та Генштабом для реалізації своїх ідей. Україна будує інститути, які сприятимуть розвитку технологічних компаній та капіталізації їх на світовому ринку.

Федоров вважає, що Україна може стати "європейським Ізраїлем" у галузі технологій і працює над створенням умов для цього.

Нагадаємо, 24 березня, уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. За словами Михайла Федорова, ухвалено дійсно історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне — створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек.

Також ми писали, що українські військові отримають ще 300 безпілотників Mavic 3T. Їх закупили завдяки донатам на проєкт "Армія дронів.

Додамо, українські дрони-камікадзе, куплені за донати українців, знищили два зенітно-ракетні комплекси рф "Тор-2М". Ці ЗРК були створені спеціально для протидії безпілотникам.