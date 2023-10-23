Экс-посол США в России рассказал, получит ли Украина помощь от США

Экс-посол США в России Александер Бершбоу в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На фоне вооруженного противостояния между Израилем и ХАМАС возникает вопрос, продолжат ли США помогать Украине. Ведь сейчас страна также активную помощь и ЦАХАЛу, кроме того, в стране происходят предвыборные споры.

Ответ на этот вопрос во время Киевского форума безопасности предоставил экс-посол России в США Александер Бершбоу, сообщает журналист Новини.LIVE с места событий.

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По словам дипломата, несмотря на противоречия в американском правительстве, связанные с предстоящими президентскими выборами, Соединенные Штаты не бросят ни Украину, ни Израиль на произвол судьбы.

"В Америке сейчас обе партии борются сами против себя, но когда заходит речь о мировой безопасности и порядке в ЕС, то компромиссы в вопросе оказания помощи Украине и Израилю будут найдены", — говорит посол.

Дипломат говорит: сейчас в Конгрессе продолжаются чуть ли не громкие споры, ведь взгляды республиканцев и демократов имеют кучу разногласий. Но США продолжат оказывать Украине как финансовую и гуманитарную, так и военную поддержку.



"Несмотря на все безумие, которое вы видите об американской политике по телевизору сейчас, в течение нескольких недель решение о предоставлении помощи Украине будет принято", — подчеркнул Бершбоу.

Напомним. ранее по сообщению СМИ, США хотят передать Израилю снаряды, которые планировали передать в Украину. Президент США Джо Байден заявил, что человечество нуждается в новом мировом порядке.