Експосол США в Росії розповів, чи отримає Україна допомогу від США

Експосол США в Росії Александер Бершбоу у Києві. Фото: Новини.LIVE

На тлі збройного протистояння між Ізраїлем та ХАМАС, виникає питання, чи продовжать США допомагати Україні. Адже зараз країна також активну допомогу і ЦАХАЛу, крім того — в країні відбуваються передвиборчі суперечки.

Відповідь на це питання під час Київського безпекового форуму надав експосол Росії в США Александер Бершбоу, повідомляє журналіст Новини.LIVE з місця події.

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За словами дипломата, попри суперечності в американському уряді, пов'язаних с майбутніми президентськими виборами, Сполучені Штати не кинуть ані Україну, ані Ізраїль напризволяще.

"В Америці наразі обидві партії борються самі проти себе, але коли заходить мова про світову безпеку та порядок в ЄС, то компроміси у питанні наданні допомоги Україні та Ізраїлі буде знайдено", — каже посол.

Дипломат каже: наразі в Конгресі тривають ледь не гучні суперечки, адже погляди республіканців й демократів мають купу розбіжностей. Але США продовжать надавати Україні як фінансову й гуманітарну, так і військову підтримку.



"Попри все божевілля яке ви бачите про американську політику по телевізору зараз, протягом декількох тижнів рішення про надання допомоги Україні буде прийнято", — наголосив Бершбоу.

Нагадаємо. що раніше за повідомленням ЗМІ, США хочуть передати Ізраїлю снаряди, які планували передати в Україну. Натомість президент США Джо Байден заявив, що людство потребує нового світового порядку.