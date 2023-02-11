Дронова атака РФ 10 февраля: сколько "Шахедов" уничтожили ВСУ

Дроновая атака рф: стало известно, сколько "Шахедов" уничтожили ВСУ этой ночью
Вечером 10 февраля российские войска атаковали критическую инфраструктуру Украины в нескольких городах. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожить 20 ударных дронов "Shahed-136/131".
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
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Сколько дронов уничтожено
Как отмечается в сообщении, пуски дронов-камикадзе производились с восточного побережья Азовского моря.
"В общей сложности за период с 18:00 по 23:55 силами и средствами Воздушных сил ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожено 20 ударных дронов-камикадзе "Shahed-136/131", — сообщили в Воздушных силах.
Напомним, утром 10 февраля российские войска запустили ракеты по территории Украины. Взрывы были слышны в Черкасской, Полтавской, Ивано-Франковской, Кривом Роге, Харькове, Киеве, Хмельницком, Львове, Запорожье и т.д.
Воздушные силы ночью и утром сбили 61 российскую крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе. В целом же россия совершила 71 пуск крылатых ракет.
Кроме того, ночью 10 февраля по Харьковской и Запорожской областям выпустили до 35 зенитных управляемых ракет С-300, которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.
Также вечером россия снова атаковала Украину дронами.
В целом за прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре.