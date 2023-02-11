Дронова атака РФ 10 февраля: сколько "Шахедов" уничтожили ВСУ

ВСУ сбили два десятка вражеских дронов

Вечером 10 февраля российские войска атаковали критическую инфраструктуру Украины в нескольких городах. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожить 20 ударных дронов "Shahed-136/131".

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Сколько дронов уничтожено

Как отмечается в сообщении, пуски дронов-камикадзе производились с восточного побережья Азовского моря.

"В общей сложности за период с 18:00 по 23:55 силами и средствами Воздушных сил ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожено 20 ударных дронов-камикадзе "Shahed-136/131", — сообщили в Воздушных силах.

Напомним, утром 10 февраля российские войска запустили ракеты по территории Украины. Взрывы были слышны в Черкасской, Полтавской, Ивано-Франковской, Кривом Роге, Харькове, Киеве, Хмельницком, Львове, Запорожье и т.д.

Воздушные силы ночью и утром сбили 61 российскую крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе. В целом же россия совершила 71 пуск крылатых ракет.

Кроме того, ночью 10 февраля по Харьковской и Запорожской областям выпустили до 35 зенитных управляемых ракет С-300, которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.

Также вечером россия снова атаковала Украину дронами.

В целом за прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре.