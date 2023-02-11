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Дронова атака рф: стало відомо, скільки "Шахедів" знищили ЗСУ цієї ночі

11 лютого 2023 10:14
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Дронова атака рф 10 лютого: скільки "Шахедів" знищили ЗСУ
ЗСУ збили два десятки ворожих дронів
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Увечері 10 лютого російські війська атакували критичну інфраструктуру України у кількох містах. Українські сили протиповітряної оборони знищити 20 ударних дронів "Shahed-136/131".

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

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Як зазначається у повідомленні, пуски дронів-камікадзе здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. 

"Загалом за період з 18:00 по 23:55 силами та засобами Повітряних сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 20 ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131", — повідомили у Повітряних силах. 

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Нагадаємо, зранку 10 лютого російські війська запустили ракети по території України. Вибухи було чутно на Черкащині, Полтавщині, Івано-Франківщині, у Кривому Розі, Харкові, Києві, Хмельницькому, Львові, Запоріжжі тощо.

Повітряні сили вночі та зранку збили 61 російську крилату ракету та 5 дронів-камікадзе. Загалом же росія здійснила 71 пуск крилатих ракет.

Крім того, вночі 10 лютого по Харківській та Запорізькій областях випустили до 35 зенітних керованих ракет С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.

Також увечері росія знову атакувала Україну дронами

Загалом протягом минулої доби противник завдав чергового масованого ракетного удару по території нашої країни, здійснив пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі. 

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