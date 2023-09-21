В Украину прибыли шведские танки Strv 122: в чём их особенность

Танк Stridsvagn 122 на учебных стрельбах неподалёку от Стокгольма. Фото: SVT

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В Украину, после отказа принять партию танков Leopard 1, прибыли шведские основные боевые танки Stridsvagn 122 (Strv 122). 10 машин доставили в нашу страну их экипажи, проходившие подготовку в скандинавском Королевстве.

Об этом сообщает пресс-служба Вооружённых сил Швеции.

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"Мы дали все, что могли, — и отличную технику и необходимые хорошие знания. Мы желаем нашим украинским друзьям успехов в освобождении своей страны. Верим в вас и восхищаемся вами", — сказал главнокомандующий операциями штаба сухопутных войск Швеции Мадс Людвиг.

Железный берсеркер



ОБТ Stridsvagn 122 — основной боевой танк шведской армии, лицензионная версия немецкого танка Leopard 2, сделанная по стандартам оборонного ведомства страны. Шведский вариант обладает самой передовой системой управления огнём во время боя, что позволяет обмениваться данными с другими подразделениями в режиме реального времени. В то время как его базовая модель, Leopard 2A5, этих функций не имеет.

Также система способна держать баллистические данные для 12 различных типов снарядов одновременно, а новый бортовой компьютер Tank Command and Control System (TCCS) предоставляет информацию о состоянии систем танка, а также тактические данные командиру и механику-водителю.

Похвастается танк и надёжной мощной проходимостью: шведами установлены мощные торсионные валы и амортизаторы от немецкой САУ PzH 2000.

На вооружении Швеции танк находится с 1996 года.

Напомним, что недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вскоре Украину будут защищать американские танки Abrams M1. По данным Politico, машины прибудут в Украину в сентябре.

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