До України прибули шведські танки Strv 122: в чому їхня особливість

Танк Stridsvagn 122 на навчальних стрільбах неподалік від Стокгольму. Фото: SVT

До України після відмови прийняти партію танків Leopard 1, прибули шведські основні бойові танки Stridsvagn 122 (Strv 122). 10 машин доставили до нашої країни їхні екіпажі, які проходили підготовку у скандинавському Королівстві.

Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Швеції.

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"Ми дали все, що могли, — і чудову техніку і необхідні хороші знання. Ми бажаємо нашим українським друзям успіхів у звільненні своєї країни. Віримо у вас, і захоплюємося вами", — сказав головнокомандувач операціями штабу сухопутних військ Швеції Мадс Людвіг.

Залізний берсеркер

ОБТ Stridsvagn 122 — основний бойовий танк шведської армії, ліцензована версія німецького танку Leopard 2, зроблена за стандартами оборонного відомства країни. Шведський варіант має найпередовішу систему керування вогнем під час бою, що дозволяє обмінюватися даними з іншими підрозділами в режимі реального часу. Тоді як його базова модель, Leopard 2A5, цих функцій не має.

Також система здатна тримати балістичні дані для 12 різних типів снарядів одночасно, а новий бортовий комп'ютер Tank Command and Control System (TCCS) надає інформацію про стан систем танка, а також тактичні дані командиру та механіку — водію.

Похвалиться танк і надійною потужною прохідністю: шведами встановлено потужні торсіонні вали та амортизатори від німецької САУ PzH 2000.

На озброєнні Швеції танк перебуває з 1996 року.

Нагадаємо, що не так давно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що незабаром Україну захищатимуть американські танки Abrams M1. За даними Politico, машини прибудуть в Україну у вересні.