В Беларусь прибыла необычная колонна "вагнеровцев": в чем ее особенность

Колонна техники ППК "Вагнера" в районе Воронежа. Фото: REUTERS

В Беларусь прибыла уже 11-я колонна боевиков российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Однако впервые с начала перекидывания "вагнеровцев" в Беларусь в составе колонны заметили бронеавтомобили.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

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Как отмечается в сообщении, 11-я колонна с техникой ЧВК "Вагнер" двигается по трассе Р43 (участок Кричев — Чериков). В составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники. В частности:

один УАЗ-Патриот;

один внедорожник;

шесть бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"; один с прицепом);

11 фур;

шесть тягачей (на полуприцепах — 6 экскаваторов и одна ГАЗель);

два Урал-4320 (тент);

два КамАЗа (тент, с буквами Z на капоте).

Информация о колонне "вагнеровцев" в Беларуси

В организации указывают, что бронеавтомобили "Щука" ("Чекан") являются характерным для "Вагнера" транспортным средством, однако ранее подобные автомобили в прибывающих в Беларусь колоннах наемников не фиксировались.

Маршрут колонны

Монаторинговая группа предполагает, что колонна может двигаться по следующим маршрутам:

граница РФ/РБ — трасса Р43 (через Чериков, Довск, Бобруйск) — трасса М5 — полевой лагерь в селе Цель.

картон РФ/РБ — трасса Р43 (через Кричев, Чериков) - трасса Р122 (через Чаусы, Могилев) трассы М8 и Р93 (Могилев — Бобруйск) — трасса М5 — полевой лагерь в селе Цель.

Прибытие новой колонны "вагнеровцев" в Беларусь. Фото: t.me/Hajun_BY

Напомним, 23 июля в Санкт-Петербурге состоялась встреча самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина. На переговорах, в частности, белорусский руководитель пожаловался на "вагнеровцев", якобы желающих атаковать Польшу.

Также ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что военная разведка Украины внимательно следит за деятельностью наемников российской террористической группировки ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Пока прямой угрозы нападения на Украину нет.