Для воинов Воздушных сил ВСУ разработали новые нарукавные знаки: что они символизируют

Украинские пилоты. Фото: Воздушные силы ВСУ

Минобороны внесло нововведения в символику двух бригад Вооруженных сил Украины. Здесь представили новые нарукавные эмблемы.

Об этом сообщает Минобороны в соцсетях.

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Новые нарукавные знаки

Сообщается, что для 383-й бригады беспилотников выбрали изображение пустельги в серебряных тонах. Эта хищная птица, известная своим умением долго парить в небе, отражает характер и специализацию подразделения, способного следить за своими целями с воздуха.

Новые нарукавные знаки. Фото: Минобороны

Что касается 114-й бригады тактической авиации, их новая нарукавная эмблема включает в себя черного сокола на фоне серебряной перевязи. Слова "Выше себя" служат девизом для этих летчиков-истребителей. Интересно отметить, что черный сокол был символом украинских воздушных сил в период 1917-1921 годов во времена Освободительной войны.

Новые нарукавные знаки. Фото: Минобороны

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал историю одного из шевронов из своей коллекции. По его словам, история каждого заслуживает того, чтобы ее услышали.

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