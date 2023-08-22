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Для воинов Воздушных сил ВСУ разработали новые нарукавные знаки: что они символизируют

22 августа 2023 12:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Для воинов Воздушных сил ВСУ разработали новые нарукавные знаки: что они символизируют
Украинские пилоты. Фото: Воздушные силы ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Минобороны внесло нововведения в символику двух бригад Вооруженных сил Украины. Здесь представили новые нарукавные эмблемы.

Об этом сообщает Минобороны в соцсетях.

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Новые нарукавные знаки

Сообщается, что для 383-й бригады беспилотников выбрали изображение пустельги в серебряных тонах. Эта хищная птица, известная своим умением долго парить в небе, отражает характер и специализацию подразделения, способного следить за своими целями с воздуха.

Воздушные силы ВСУ
Новые нарукавные знаки. Фото: Минобороны

Что касается 114-й бригады тактической авиации, их новая нарукавная эмблема включает в себя черного сокола на фоне серебряной перевязи. Слова "Выше себя" служат девизом для этих летчиков-истребителей. Интересно отметить, что черный сокол был символом украинских воздушных сил в период 1917-1921 годов во времена Освободительной войны.

Воздушные силы ВСУ
Новые нарукавные знаки. Фото: Минобороны

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал историю одного из шевронов из своей коллекции. По его словам, история каждого заслуживает того, чтобы ее услышали.

Ранее Владимир Зеленский получил подарки от Военно-морских сил ВСУ — морпехи подарили украинскому гаранту свои шевроны. Об одном из таких военных Президент рассказал в соцсетях.

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