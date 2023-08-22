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Для воїнів Повітряних сил ЗСУ розробили нові нарукавні знаки: що вони символізують

22 серпня 2023 12:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Для воїнів Повітряних сил ЗСУ розробили нові нарукавні знаки: що вони символізують
Українські пілоти. Фото: Повітряні сили ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міноборони внесло нововведення до символіки двох бригад Збройних сил України. Тут представили нові нарукавні емблеми.

Про це повідомляє Міноборони у соцмережах.

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Нові нарукавні знаки

Повідомляється, що для 383-ї бригади безпілотників обрали зображення боривітра в срібних тонах. Цей хижий птах, відомий своїм умінням довго літати в небі, відображає характер і спеціалізацію підрозділу, здатного стежити за своїми цілями з повітря.

Повітряні сили ЗСУ
Нові нарукавні знаки. Фото: Міноборони

Що стосується 114-ї бригади тактичної авіації, їх нова нарукавна емблема включає чорного сокола на тлі срібної перев'язі. Слова "Вище за себе" служать девізом для цих льотчиків-винищувачів. Цікаво відзначити, що чорний сокіл був символом українських повітряних сил у період 1917-1921 років за часів Визвольної війни.

Повітряні сили ЗСУ
Нові нарукавні знаки. Фото: Міноборони

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів історію одного із шевронів зі своєї колекції. За його словами, історія кожного заслуговує на те, щоб її почули.

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