Действия рф не указывают на готовность к миру: Подоляк призвал дать Украине больше оружия
Российская Федерация во главе с владимиром путиным показывает своими действиями, что не готова к миру. Все указывает на эскалацию ситуации.
Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Эскалация конфликта
По словам Подоляка, рф постоянно обстреливает украинские города, наращивает вооружение, перебрасывает войска на разные направления и принудительно мобилизирует российских граждан. Это свидетельствует о том, что москва не готова к миру.
"Это прямые признаки существенной эскалации…Поэтому оружие, оружие и еще раз оружие для Украины", — написал Подоляк.
Напомним, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк ответил на обвинения представительницы МИД рф Марии Захаровой. Она обвинила страны НАТО в расширении конфликта из-за поставок оружия Украине.
Ранее Михаил Подоляк заявлял, что россия в краткосрочной перспективе потерпит ряд поражений на поле боя. Они запустят процесс распада и окончательной деморализации в российской армии. В результате со временем война с Украиной повлечет за собой распад самой россии.