Подоляк призвал дать Украине больше оружия

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк

Российская Федерация во главе с владимиром путиным показывает своими действиями, что не готова к миру. Все указывает на эскалацию ситуации.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Эскалация конфликта

По словам Подоляка, рф постоянно обстреливает украинские города, наращивает вооружение, перебрасывает войска на разные направления и принудительно мобилизирует российских граждан. Это свидетельствует о том, что москва не готова к миру.

"Это прямые признаки существенной эскалации…Поэтому оружие, оружие и еще раз оружие для Украины", — написал Подоляк.

Напомним, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк ответил на обвинения представительницы МИД рф Марии Захаровой. Она обвинила страны НАТО в расширении конфликта из-за поставок оружия Украине.

Ранее Михаил Подоляк заявлял, что россия в краткосрочной перспективе потерпит ряд поражений на поле боя. Они запустят процесс распада и окончательной деморализации в российской армии. В результате со временем война с Украиной повлечет за собой распад самой россии.