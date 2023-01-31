Подоляк закликав дати Україні більше зброї

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк

Російська Федерація на чолі з володимиром путіним показує своїми діями, що не готова до миру. Все свідчить про ескалацію ситуації.

Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Ескалація конфлікту

За словами Подоляка, Росія постійно обстрілює українські міста, нарощує озброєння, перекидає війська на різні напрямки і примусово мобілізує російських громадян. Це свідчить про те, що москва не готова до миру.

"Це прямі ознаки суттєвої ескалації... Тому зброя, зброя та ще раз зброя для України", — написав Подоляк.

Нагадаємо, що радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відповів на звинувачення представниці МЗС Росії Марії Захарової. Вона звинуватила країни НАТО у розширенні конфлікту через постачання зброї Україні.

Раніше Михайло Подоляк заявляв, що росія в короткостроковій перспективі зазнає низки поразок на полі бою. Вони запустять процес розпаду та остаточної деморалізації у російській армії. В результаті згодом війна з Україною спричинить розпад самої Росії.