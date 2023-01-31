Дії рф не вказують на готовність до миру: Подоляк закликав дати Україні більше зброї
Російська Федерація на чолі з володимиром путіним показує своїми діями, що не готова до миру. Все свідчить про ескалацію ситуації.
Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Ескалація конфлікту
За словами Подоляка, Росія постійно обстрілює українські міста, нарощує озброєння, перекидає війська на різні напрямки і примусово мобілізує російських громадян. Це свідчить про те, що москва не готова до миру.
"Це прямі ознаки суттєвої ескалації... Тому зброя, зброя та ще раз зброя для України", — написав Подоляк.
Нагадаємо, що радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відповів на звинувачення представниці МЗС Росії Марії Захарової. Вона звинуватила країни НАТО у розширенні конфлікту через постачання зброї Україні.
Раніше Михайло Подоляк заявляв, що росія в короткостроковій перспективі зазнає низки поразок на полі бою. Вони запустять процес розпаду та остаточної деморалізації у російській армії. В результаті згодом війна з Україною спричинить розпад самої Росії.