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Десять ударов по оккупантам и террор жителей Херсонщины: главное из сводки Генштаба

22 февраля 2023 07:50
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Сводка Генштаба ВСУ 22 февраля: Авиация Сил обороны нанесла десять ударов по оккупантам
Авиация ВСУ за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава врага
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Силы обороны отразили атаки врага в районе семи населенных пунктов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Атаки врага

За прошедшие сутки противник совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий российских оккупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, есть погибшие и раненые гражданские.

Также сообщается, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Удачи Сил обороны

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Куземовка и Диброва Луганской области и Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут и Курдюмовка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и два удара по зенитно-ракетным комплексам. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника.

Ситуация на оперативных направлениях

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Бачевск, Бруски, Павловка, Ворожба и Грабовское Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них: Стрелка, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодезное.
  • На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Купянск и Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Ивановка, Невское, Краснопоповка, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Федоровка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. В частности, это — Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Берховка, Бахмут, Ступочки, Клещиевка, Озаряновка и Торецк.
  • На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг из артиллерии обстрелял населенные пункты Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.
  • На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка, Времевка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Магдалиновка, Павловка, Степное, Каменское, Новоандреевка, Орехов, Волшебное, Новоданиловка и Малая Токмачка.
  • На Херсонском направлении от огня из РСЗО пострадал город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения. Также под удар вражеской артиллерии попали 18 населенных пунктов. Среди них — Михайловка, Дудчаны, Милово, Томарино, Шляхово, Берислав, Николаевка, Казацкое, Веселое, Антоновка и Огромное.

Информация с оккупированных территорий

В Генштабе рассказали, что на временно захваченной части Херсонской области противник продолжает насильственную паспортизацию населения. Российские оккупационные войска вместе с полицией усилили проверки на блокпостах и угрожают выселением с начала марта всем гражданам, которые не получат российский паспорт.

Напомним, оккупанты сосредоточили свою основную силу на востоке Украины для наступательных операций. Однако эксперты ISW считают, что этих резервов недостаточно, чтобы резко увеличить масштаб или интенсивность своего наступления.

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