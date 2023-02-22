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Десять ударів по окупантах та терор жителів Херсонщини: головне зі зведення Генштабу

22 лютого 2023 07:50
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Зведення Генштабу ЗСУ 22 лютого: Авіація Сил оборони завдала десять ударів по окупантах
Авіація ЗСУ за добу завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу ворога
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Сили оборони відбили атаки ворога у районі семи населених пунктів. 

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ

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Атаки ворога

Минулої доби противник здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок злочинних дій російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, є загиблі та поранені цивільні. 

Також повідомляється, що ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. 

Успіхи Сил оборони

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах  населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по зенітно-ракетних комплексах. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника. 

Ситуація на оперативних напрямках

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Бачівськ, Бруски, Павлівка, Ворожба і Грабовське Сумської області, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них ³ Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка,  Бударки, Бологівка та Колодязне.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Куп’янськ і Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області. 
  • На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Зокрема це - Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Берхівка, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка та Торецьк. 
  • На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог з артилерії обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.
  • На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Степове, Кам’янське, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне, Новоданилівка і Мала Токмачка Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку від вогню з РСЗВ постраждало місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення. Також під удар ворожої артилерії потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них — Михайлівка, Дудчани, Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Козацьке, Веселе, Антонівка та Велетенське.

Інформація з окупованих територій

У Генштабі розповіли, що на тимчасово захопленій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення. Російські окупаційні війська, разом з поліцією, посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт.

Нагадаємо, окупанти зосередили свою основну силу на сході України для наступальних операцій. Однак експерти ISW вважають, що цих резервів недостатньо, аби різко збільшити масштаб або інтенсивність свого наступу.

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