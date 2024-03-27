В Донецкой области эвакуированные жители с детьми пытаются вернуться домой

Фото: Донецкая ОВА

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, в среду 27 марта, сообщил, что некоторые жители Донецкой области пытаются вернуться домой вместе с детьми. Речь идет о ранее эвакуированных жителях.

О ситуации он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

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Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Фото: Скриншот с телемарафона

О ситуации с возвращением эвакуированных жителей с детьми на прифронтовые территории Донецкой области

В сообщении главы Донецкой ОВА говорится, что сейчас наблюдается динамика возвращения людей в собственные дома на прифронтовые территории, в частности в частные домохозяйства.

"До полномасштабной войны, хочу напомнить, в области было 1 млн 900 тыс. человек, а сейчас 480 тыс. И люди некоторые возвращаются к своим домохозяйствам, в основном к частным, потому что мотивация такова, что сейчас весна на улице, там что-то растет, по хозяйству нужно работать ", — говорит Вадим Филашкин.

Но, несмотря на динамику возвращений, власти препятствуют возвращению детей в общины, откуда они были эвакуированы ранее.

"Мы не пускаем людей, жилье которых расположено на линии фронта, чтобы они не заезжали туда с детьми, потому что были такие случаи, что завозили деток в свои города, как Торецкая община, Кураховская община, - там, где продолжается принудительная эвакуация. запретили возвращать туда детей", — отметил глава обладминистрации.

По словам Филашкина, в населенных пунктах Донецкой области, расположенных на линии фронта, до сих пор остается 3144 ребенка, а именно в Лиманской, Константиновской, Селидовской и Кураховской общинах. В то же время в Торецкой и Кураховской общинах остается только 23 ребенка — там объявлена принудительная эвакуация.

Также глава обладминистрации отметил, что на данных направлениях эвакуации работают руководители военной администрации и подразделения полиции "Белые ангелы", а также подразделения ГСЧС.

Ранее, во вторник 26 марта, Вадим Филашкин сообщил в своем Telegram-канале об эвакуации 561 человек, в том числе 53 детей.

Напомним, что Ровенская и Волынская области заявили о готовности предоставить убежище эвакуированным жителям Донецкой области .

А в Харьковской области продолжается эвакуация из опасных районов региона.

Также в некоторых общинах Сумской области была объявлена эвакуация из-за масштабных вражеских обстрелов.