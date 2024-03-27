В Донецькій області евакуйовані жителі з дітьми намагаються повернутись додому

Стела Донецька область. Фото: Донецька ОВА

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у середу, 27 березня, повідомив, що деякі жителі Донецької області намагаються повернутись додому разом з дітьми. Йдеться про раніше евакуйованих жителів.

Про ситуацію він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Фото: скриншот з телемарафону

Про ситуацію з поверненням евакуйованих жителів з дітьми на прифронтові території Донецької області

У повідомленні голови Донецької ОВА йдеться про те, що наразі спостерігається динаміка повернення людей до власних домівок на прифронтові території, зокрема до приватних домогосподарств.

"До повномасштабної війни, хочу нагадати, в області було 1 млн 900 тис. людей, а зараз 480 тис. І люди деякі повертаються до своїх домогосподарств, здебільшого до приватних, тому що мотивація така, що зараз весна надворі, там щось росте, по господарству треба працювати", — каже Вадим Філашкін.

Але, незважаючи на динаміку повернень, влада перешкоджає поверненню дітей до громад, звідки вони були евакуйовані раніше.

"Ми не пускаємо людей, житло яких розташоване на лінії фронту, щоб вони не заїжджали туди з дітьми, бо були такі випадки, що завозили діток до своїх міст, як от Торецька громада, Курахівська громада, — там, де триває примусова евакуація. Ми заборонили повертати туди дітей", — зазначив голова обладміністрації.

За словами Філашкіна, у населених пунктах Донецької області, які розташовані на лінії фронту, досі залишається 3144 дитини, а саме в Лиманській, Костянтинівській, Селидівській та Курахівській громадах. В той же час у Торецькій і Курахівській громадах лишається тільки 23 дитини — там оголошено примусову евакуацію.

Також очільник обладміністрації зазначив, що на даних напрямках евакуації працюють керівники військової адміністрації та підрозділу поліції "Білі янголи", а також підрозділи ДСНС.

Раніше, у вівторок 26 березня, Вадим Філашкін повідомив у своєму Telegram-каналі про евакуацію 561 особи, у тому числі 53 дітей.

Нагадаємо, що Рівненська та Волинська області заявили про готовність надати прихисток евакуйованим мешканцям Донеччини.

А у Харківській області продовжується примусова евакуація з небезпечних районів регіону.

Також у деяких громадах Сумської області була оголошена евакуація через масштабні ворожі обстріли.