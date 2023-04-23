Где получить помощь украинцам, вынужденным покинуть жилье в результате войны: адреса

Центр помощи спасенным украинцам. Фото: Центр помощи спасенным

Международные организации продолжают оказывать помощь украинцам, вынужденно покинувшим свои дома. Среди них — UNFPA (Фонд Народонаселения ООН в Украине). Специалисты оказывают социально-психологическую поддержку в специальных центрах.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Адреса центров помощи украинцам

В спеццентрах можно получить:

консультации по юридическим вопросам

медицинскую помощь

гуманитарную помощь

консультации по государственным выплатам

помощь/консультация по временному убежищу

психологическую поддержку

Центры работают по адресам:

Полтава: ул. Соборности, 58, 2-й этаж, тел.: (097) 944-96-01, (099) 014-74-45, понедельник-пятница с 09:00 до 15:30.

Запорожье: просп. Соборный, 106, тел.: (050) 463-16-29, понедельник-суббота с 09:00 до 16:00.

Львов: Львовский дворец искусств, ул. Николая Коперника, 17, тел.: (067) 600-32-69, (050) 777-22-19, понедельник-пятница с 10:00 до 18:00.

Днепр: просп. Дмитрия Яворницкого, 68 Б, тел.: (099) 245-21-21, понедельник-пятница с 09:00 до 16:00.

Киев: ул. Радужная, 6А, тел.: (066) 170-48-90, понедельник-пятница с 09:00 до 17:00, суббота – с 09:00 до 15:00.

Черновцы: ул. Главная, 128, тел.: (098) 090-39-97, понедельник-пятница с 10:00 до 18:00.

Мукачево: пл. Духновича, 2 (в помещении ЦНАПа), тел.: (050) 815-90-49, понедельник-пятница с 08:00 до 18:00.

Херсон: мобильный центр, тел.: (050) 626-13-79, понедельник-пятница с 09:00 до 16:00.

Харьков: мобильный центр, тел.: (068) 577-79-13, среда-воскресенье с 09:00 до 18:00.

Напомним, что малоимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают новую международную помощь. Деньги можно получить от благотворительного фонда Dorcas.

С 10 мая в Украине начнется тестирование программы "Восстановления", которая предназначена для помощи людям, потерявшим жилье в результате войны, в ремонте и восстановлении своих домов.