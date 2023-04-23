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Где получить помощь украинцам, вынужденным покинуть жилье в результате войны: адреса

23 апреля 2023 19:26
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Где получить помощь украинцам, вынужденным покинуть жилье в результате войны: адреса
Центр помощи спасенным украинцам. Фото: Центр помощи спасенным
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Международные организации продолжают оказывать помощь украинцам, вынужденно покинувшим свои дома. Среди них — UNFPA (Фонд Народонаселения ООН в Украине). Специалисты оказывают социально-психологическую поддержку в специальных центрах.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Адреса центров помощи украинцам

В спеццентрах можно получить:

  • консультации по юридическим вопросам
  • медицинскую помощь
  • гуманитарную помощь
  • консультации по государственным выплатам
  • помощь/консультация по временному убежищу
  • психологическую поддержку

Центры работают по адресам:

  • Полтава: ул. Соборности, 58, 2-й этаж, тел.: (097) 944-96-01, (099) 014-74-45, понедельник-пятница с 09:00 до 15:30.
  • Запорожье: просп. Соборный, 106, тел.: (050) 463-16-29, понедельник-суббота с 09:00 до 16:00.
  • Львов: Львовский дворец искусств, ул. Николая Коперника, 17, тел.: (067) 600-32-69, (050) 777-22-19, понедельник-пятница с 10:00 до 18:00.
  • Днепр: просп. Дмитрия Яворницкого, 68 Б, тел.: (099) 245-21-21, понедельник-пятница с 09:00 до 16:00.
  • Киев: ул. Радужная, 6А, тел.: (066) 170-48-90, понедельник-пятница с 09:00 до 17:00, суббота – с 09:00 до 15:00.
  • Черновцы: ул. Главная, 128, тел.: (098) 090-39-97, понедельник-пятница с 10:00 до 18:00.
  • Мукачево: пл. Духновича, 2 (в помещении ЦНАПа), тел.: (050) 815-90-49, понедельник-пятница с 08:00 до 18:00.
  • Херсон: мобильный центр, тел.: (050) 626-13-79, понедельник-пятница с 09:00 до 16:00.
  • Харьков: мобильный центр, тел.: (068) 577-79-13, среда-воскресенье с 09:00 до 18:00.

Напомним, что малоимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают новую международную помощь. Деньги можно получить от благотворительного фонда Dorcas.

С 10 мая в Украине начнется тестирование программы "Восстановления", которая предназначена для помощи людям, потерявшим жилье в результате войны, в ремонте и восстановлении своих домов.

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