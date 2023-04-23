Де отримати допомогу українцям, які були змушені покинути житло внаслідок війни: адреси

Центр допомоги врятованим українцям. Фото: Центр допомоги врятованим

Міжнародні організації продовжують надавати допомогу українцям, які вимушено покинули свої домівки. Серед них UNFPA (Фонд Народонаселення ООН в Україні). Фахівці здійснюють соціально-психологічну підтримку у спеціальних центрах.

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Адреси центрів допомоги українцям

У спеццентрах можна отримати:

консультації з юридичних питань

медичну допомогу

гуманітарну допомогу

консультації з державних виплат

допомога/консультація з тимчасового прихистку

психологічну підтримку

Центри працюють за адресами:

Полтава: вул. Соборності, 58, 2-й поверх, тел.: (097) 944-96-01, (099) 014-74-45, понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:30.

Запоріжжя: просп. Соборний, 106, тел.: (050) 463-16-29, понеділок-субота з 09:00 до 16:00.

Львів: Львівський палац мистецтв, вул. Миколи Коперника, 17, тел.: (067) 600-32-69, (050) 777-22-19, понеділок-п’ятниця з 10:00 до 18:00.

Дніпро: просп. Дмитра Яворницького, 68 Б, тел.: (099) 245-21-21, понеділок-п’ятниця з 09:00 до 16:00.

Київ: вул. Райдужна, 6А, тел.: (066) 170-48-90, понеділок-п’ятниця з 09:00 до 17:00, субота – з 09:00 до 15:00.

Чернівці: вул. Головна, 128, тел.: (098) 090-39-97, понеділок-п’ятниця з 10:00 до 18:00.

Мукачево: пл. Духновича, 2 (у приміщенні ЦНАПу), тел.: (050) 815-90-49, понеділок-п’ятниця з 08:00 до 18:00.

Херсон: мобільний центр, тел.: (050) 626-13-79, понеділок-п’ятниця з 09:00 до 16:00.

Харків: мобільний центр, тел.: (068) 577-79-13, середа-неділя з 09:00 до 18:00.

Нагадаємо, що незаможним українцям, які постраждали через війну, виплачують нову міжнародну допомогу. Гроші можна отримати від благодійного фонду Dorcas.

З 10 травня в Україні розпочнеться тестування програми "єВідновлення", яка призначена для допомоги людям, які втратили житло внаслідок війни, у ремонті та відновленні своїх будинків.