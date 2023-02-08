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Данілов розповів, на яких напрямках росія готується до наступу

8 лютого 2023 11:22
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Данілов припустив, що рф почне наступ на Харківщині та Запоріжжі
Секретар РНБО
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Російські окупаційні війська готуються до нового наступу на Україну. В РНБО вважають, що рф спробує це на Запорізькому та Харківському напрямку.

Про це заявив секретар відомства Олексій Данілов в інтерв'ю Reuters.

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За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, вищому керівництву армії рф потрібно показати хоч якийсь "результат" до роковин війни, тому цілком очікувано, що окупанти вчергове активізують військові дії проти України. Данілов каже, що росіяни завдадуть нового удару на північному сході Харківської області або на півдні Запорізької області.

"Спроби наступу або на Харківському, або на Запорізькому напрямку, звичайно, будуть зроблені. Наскільки вони будуть успішними, залежатиме від нас", — заявив він.

Підготовка до наступу

Шпальти світових ЗМІ останні три тижні про те, що кремль дійсно готується до нового масштабного вторгнення в Україну. Втім аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що армія рф отримала нереалістичні строки для підготовки. За кілька тижнів в Україні почнеться весна, яка унеможливить маневровану війну.

В ISW пригадали заяву розвідки Великої Британії про те, що великий російський наступ на Донбасі мав розпочатися уже на початку січня 2023 року. Але ця спроба, якщо вона справді була, обернулася просуванням лише на кількасот метрів за тиждень.

Причиною такої ситуації є як відсутність необхідної кількості боєприпасів, так і брак потрібних для наступу маневрових підрозділів.

Раніше ж міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна знає про плани кремля щодо нового наступу до роковин вторгнення. Втім українські бійці мають достатньо техніки та сил аби дати відсіч ворогу.

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