Данилов пообещал повесить российский имперский труп на "красных линиях" Путина

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УНИАН

Реакцией Украины на ракетные атаки на мирные населенные пункты будет усиление контратак против противника. Несмотря на попытки устрашения со стороны России, Украина готовит ряд неожиданных и неприятных действий в ответ.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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По словам Данилова, Украина не намерена молча наблюдать за нарушением своих границ и насилием над гражданами. При этом он уточнил, что все "границы", которые были определены Владимиром Путиным, сейчас превращаются в инструмент против самой России.

По словам Данилова, агрессивные действия России приводят лишь к усилению украинского сопротивления и готовности действовать. Военные действия Украины будут усилены не только с помощью воздушных дронов, но и морских беспилотников.

"Украина уже давно собрала в кучу все "красные линии" Путина, свила из них веревку, на которой повесит российский имперский труп", — говорит Данилов.

Напомним, что мировые лидеры не предпринимают активных действий в свете намеренных агрессивных действий России против гражданских объектов в Украине и угроз в адрес кораблей в водах Черного моря. Если РФ уйдет без ответственности за свои действия в этом конфликте, это может создать прецедент, при котором она и другие нации будут игнорировать международное право.