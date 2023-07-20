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Данилов пообещал повесить российский имперский труп на "красных линиях" Путина

20 июля 2023 20:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Данилов пообещал повесить российский имперский труп на "красных линиях" Путина
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Реакцией Украины на ракетные атаки на мирные населенные пункты будет усиление контратак против противника. Несмотря на попытки устрашения со стороны России, Украина готовит ряд неожиданных и неприятных действий в ответ.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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По словам Данилова, Украина не намерена молча наблюдать за нарушением своих границ и насилием над гражданами. При этом он уточнил, что все "границы", которые были определены Владимиром Путиным, сейчас превращаются в инструмент против самой России.

По словам Данилова, агрессивные действия России приводят лишь к усилению украинского сопротивления и готовности действовать. Военные действия Украины будут усилены не только с помощью воздушных дронов, но и морских беспилотников.

"Украина уже давно собрала в кучу все "красные линии" Путина, свила из них веревку, на которой повесит российский имперский труп", — говорит Данилов.

Напомним, что мировые лидеры не предпринимают активных действий в свете намеренных агрессивных действий России против гражданских объектов в Украине и угроз в адрес кораблей в водах Черного моря. Если РФ уйдет без ответственности за свои действия в этом конфликте, это может создать прецедент, при котором она и другие нации будут игнорировать международное право.

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