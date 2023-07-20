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Данілов пообіцяв повісити російський імперський труп на "червоних лініях" Путіна

20 липня 2023 20:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Данілов пообіцяв повісити російський імперський труп на "червоних лініях" Путіна
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Реакцією України на ракетні атаки на мирні населені пункти буде посилення контратак проти супротивника. Попри спроби залякування з боку Росії, Україна готує низку несподіваних та неприємних дій у відповідь.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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За словами Данілова, Україна не має наміру мовчки спостерігати за порушенням своїх кордонів та насильством над громадянами. При цьому він уточнив, що всі "кордони", визначені Володимиром Путіним, зараз перетворюються на інструмент проти самої Росії.

За словами Данілова, агресивні дії Росії призводять лише до посилення українського спротиву та готовності діяти. Військові дії України будуть посилені не лише за допомогою повітряних дронів, а й морських безпілотників.

"Україна вже давно зібрала до купи всі "червоні лінії" Путіна, звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп", — каже Данілов.

Нагадаємо, що світові лідери не роблять активних дій у світлі навмисних агресивних дій Росії проти цивільних об'єктів в Україні та погроз на адресу кораблів у водах Чорного моря. Якщо РФ піде без відповідальності за свої дії в цьому конфлікті, це може створити прецедент, за якого вона та інші нації ігноруватимуть міжнародне право.

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