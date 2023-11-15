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Данилов хочет, чтобы Telegram-каналы перестали быть анонимными

15 ноября 2023 16:41
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Секретарь СНБО требует деанонимизации телеграмм-каналов
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: сайт партии "Слуга Народа"
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выдвинул ряд требований к Telegram-каналам. Они должны перестать быть анонимными, а также соблюдать журналистские стандарты.

Об этом Алексей Данилов написал в своем Facebook.

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Главной угрозой для Национальной безопасности со стороны Telegram-каналов Алексей Данилов считает их анонимность и отсутствие какой-либо ответственности за распространение фейков.

"Главное требование к деятельности Telegram-каналов, это деанонимизация деятельности и соблюдение в их работе общепринятых журналистских стандартов", — отметил Данилов.

данилов скриншот
Скриншот. Facebook Алексея Данилова.

Секретарь СНБО отметил, что российский режим широко использует Telegram-площадки для дестабилизации украинского общества.

"Готовясь к нападению 24 февраля 2022 года, российские спецслужбы создали разветвленную сеть Telegram "троянских коней", которые тщательно маскируются под украинские каналы, имеют громкие патриотические названия, продуцируя ядовитый информационный контент", — написал Данилов.

Он также напомнил, что нужно постоянно работать над обнаружением и разоблачением фактов дезинформации и манипуляций.

"Должен идти процесс создания качественного украинского информационного продукта, формирование ситуации контентного доминирования в украинском Telegram-сегменте", — подчеркнул Секретарь СНБО.

Ранее Алексей Данилов отметил, что полный переход экономики Украины на "военные рельсы" не состоится, поскольку он возможен только в авторитарных государствах вроде бывшего СССР.

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