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Данілов хоче, щоб Telegram-канали перестали бути анонімними

15 листопада 2023 16:41
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Секретар РНБО вимагає деанонімізації телеграм-каналів
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: сайт партіїї "Слуга Народа"
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов висунув низку вимог для Telegram-каналів. Вони повинні перестати бути анонімними, а також дотримуватись журналістських стандартів.

Про це Олексій Данілов написав у своєму Facebook.

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Головною загрозою для Національної безпеки з боку Telegram-каналів Олексій Данілов вважає їх анонімність та відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження фейків.

"Головна вимога до діяльності Telegram-каналів, це деанонімізація діяльності і дотримання в їх роботі загальноприйнятих журналістських стандартів", — зазначив Данілов.

данілов скріншот
Скріншот. Facebook Олексія Данілова.

Секретар РНБО зазначив, що російський режим широко використовує Telegram-майданчики для дестабілізації українського суспільства.

"Готуючись до нападу 24 лютого 2022 року, російські спецслужби створили розгалужену мережу Telegram "троянських коней", які ретельно маскуються під українські канали, мають гучні патріотичні назви, продукуючи отруйний інформаційний контент", — написав Данілов.

Він також нагадав, що потрібно постійно працювати над виявленням і викриттям фактів дезінформації та маніпуляцій.

"Має йти процес створення якісного українського інформаційного продукту, формування ситуації контентного домінування в українському Telegram-сегменті", - наголосив Секретар РНБО.

Раніше Олексій Данілов зазначив, що повний перехід економіки України на "воєнні рейки" не відбудеться, оскільки він можливий лише в авторитарних державах на кшталт колишнього СРСР. 

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