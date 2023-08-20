Данія підтвердила наміри передати Україні F-16, але за однієї умови

Винищувач F-16. Фото: сommons.wikimedia.org

Данське оборонне відомство у співпраці з Нідерландами підтвердило намір передати винищувачі F-16 Україні. Водночас у країни є умова.

Про це повідомляє Міноборони Данії.

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У повідомленні зазначається, що з урахуванням створення кооперації з навчання льотчиків для F-16 фахівці Данії дійшли висновку про необхідність передачі цих літаків Україні. Цей крок буде критично важливим для забезпечення України всіма перевагами, які пропонують винищувачі F-16.

Також уточнюється, що винищувачі будуть передані українській авіації у тісній колаборації зі США та іншими союзниками після виконання певних умов.

Данські офіційні особи уточнили, що до цих умов належать грамотний та підготовлений український персонал, а також усі необхідні дозвільні документи, споруди та системи логістики.

Ґрунтуючись на актуальній ситуації, викликаній різкими діями Росії щодо України, Данія разом із Нідерландами, маючи підтримку США, висловили віру у важливість посилення допомоги Києву.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Нідерландами щодо винищувачів F-16. Тобто, можливо, незабаром винищувачі будуть в українському небі.

У ході переговорів з Марком Рютте було досягнуто згоди про постачання Україні 42 винищувачів F-16 після навчання наших льотчиків та технічного персоналу. І це лише перший етап.