Дания передаст Украине пакет военной помощи на 800 млн евро

Вооруженные силы Украины. Фото: REUTERS/Umit Bekta

Дания объявила о предоставлении Украине финансового пакета в размере близко 800 млн евро. Это становится наибольшим обязательством страны с момента начала войны.

Об этом сообщает датское министерство обороны.

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В целом, Дания будет выделять средства в общем объеме 5,8 млрд крон в рамках этого пакета, растянутого на три года: 2023, 2024 и 2025. Большая часть средств, 4,3 млрд крон, будет передана в 2023 году.

Глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен подчеркнул изменение стратегии Копенгагена по поддержке Украины. После того как Дания передала значительную часть военного имущества из своих запасов, внимание будет сосредоточено на покупке необходимого оборудования в партнерстве с другими странами.

В свою очередь, министр обороны Трольс Лунд Поулсен уклонился от ответа о том, кто будет их стратегическим партнером в этой инициативе, но подтвердил обсуждения в "формате Рамштайн".

Детали, касающиеся конкретных закупок оружия, остаются в тени, чтобы избежать нежелательного внимания со стороны России.

Тем временем, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что договоренности были достигнуты во время посещения киевскими официальными лицами премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Он выразил благодарность за решительную и своевременную помощь, акцентируя важность совместных действий для установления мира в Европе.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, ФРГ может и не согласиться даже если США решат передать ATACMS.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом США Джо Байденом передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью. Глава государства верит в успех этих переговоров.