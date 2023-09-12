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Данія передасть Україні пакет військової допомоги на 800 млн євро

12 вересня 2023 21:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Данія передасть Україні пакет військової допомоги на 800 млн євро
Збройні сили України Фото: REUTERS/Umit Bekta
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Данія оголосила про надання Україні фінансового пакета у розмірі близько 800 млн євро. Це стає найбільшим зобов'язанням країни з початку війни.

Про це повідомляє данське міністерство оборони.

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Загалом, Данія виділятиме кошти в загальному обсязі 5,8 млрд крон у рамках цього пакету, розтягнутого на три роки: 2023, 2024 та 2025. Більшість коштів, 4,3 млрд крон, буде передано у 2023 році.

Глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен наголосив на зміні стратегії Копенгагена щодо підтримки України. Після того, як Данія передала значну частину військового майна зі своїх запасів, увага буде зосереджена на покупці необхідного обладнання у партнерстві з іншими країнами.

Своєю чергою, міністр оборони Трольс Лунд Поулсен ухилився від відповіді про те, хто буде їхнім стратегічним партнером у цій ініціативі, але підтвердив обговорення у "форматі Рамштайн".

Деталі щодо конкретних закупівель зброї залишаються в тіні, щоб уникнути небажаної уваги з боку Росії.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що домовленостей було досягнуто під час відвідування київськими офіційними особами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен. Він висловив подяку за рішучу та своєчасну допомогу, наголошуючи на важливості спільних дій для встановлення миру в Європі.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus. За його словами, ФРН може і не погодитись навіть якщо США вирішать передати ATACMS.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський хоче обговорити з президентом США Джо Байденом передачу Україні далекобійних ракет ATACMS вже цієї осені. Глава держави вірить у успіх цих переговорів.

 

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