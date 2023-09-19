Данія передасть Україні 45 танків, — ЗМІ

Військовий сидить на танку. Фото: google.com

Данія посилює військову підтримку Україні, надаючи додаткові 45 танків. Про такі плани говорив голова оборонного відомства Данії Троельс Лунд Поульсен на нараді в Рамштайні, Німеччина.

Інформацію про це повідомляє nyheder.tv2.dk.

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У повідомленні вказується, що пакет підтримки включає 15 оновлених танків Т-72ЕА і 30 одиниць Leopard 1. Ці танки є частиною вкладу в розмірі 5,8 млрд датських крон, виділених Україні раніше. Загальна сума допомоги від Данії досягла 11,2 млрд. крон.

Також повідомляється, що основна перевага танків Т-72ЄА полягає у їхній оперативній готовності до використання українськими військами, на відміну від "Леопардів", які потребують специфічної підготовки.

За словами Поульсена, українська армія вже знайома з таким типом бойових машин, що забезпечує їхню швидку інтеграцію. До цього, спільно з Німеччиною та Нідерландами, Данія відправила Україні 100 танків Leopard 1. Першу партію цієї техніки було відправлено у липні, і кілька одиниць уже доставлено на місце.

Нагадаємо, що перша партія танків Abrams , обіцяна Сполученими Штатами Америки, незабаром прибуде до України. Очікується, що їх буде понад десять.

Також ми повідомляли, що Канада виділить нову військову допомогу Україні . Зокрема, пожертвує кошти на придбання високопріоритетного обладнання протиповітряної оборони.