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"Даёт россиянам четкий сигнал": Ермак рассказал о результатах саммита НАТО

12 июля 2023 16:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ермак рассказал о результатах саммита НАТО
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 12 июля, проходит второй день саммита НАТО в Вильнюсе. В частности, встреча демонстрирует россиянам четкий сигнал о том, что страны-члены Альянса уверены в победе Украины. До следующего саммита, который пройдет в 2024 году в Вашингтоне, государство может победить.

Об этом сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Наша задача – победить в войне

Такое мнение высказал Андрей Ермак в ходе дискуссии с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом и директором и CEO Atlantic Council Фредериком Кэмпом. В частности, лидеры обсудили результаты Вильнюса для Украины и выразили свои ожидания по поводу будущего в 2024 году на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Наша задача — победить в войне. И я верю, что до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы можем победить. Если все так и будет, то очень важно, чтобы в Вашинтоне мы подписали четкие гарантии безопасности для Украины, над фундаментом и пониманием которых сейчас работаем с партнерами, в частности, в Вильнюсе", — подчеркнул Ермак.

И подчеркнул, что от Украины зависит ситуация с безопасностью в Европе. Поэтому государство требует больше гарантий безопасности, которые будут действовать до вступления в НАТО.

О чем договорился Зеленский

Ермак добавил, что Владимиру Зеленскому удалось договориться о передаче Украине мощных оборонных пакетов.

"Президент Зеленский в переговорах с партнерами достиг договоренностей по мощным оборонным пакетам. Кроме этого, с нашими партнерами говорим о фундаменте гарантий безопасности на пути Украины к НАТО", — отметил Ермак.

 

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не нуждается в плане действий по членству в НАТО. Он поблагодарил за такое признание на саммите в Вильнюсе.

Добавим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что путь Украины в НАТО необратим. По его словам, в настоящее время страны-члены Альянса обладают гораздо большей уверенностью в этом, чем в 2008 году.

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