Почему в Украине участились сигналы воздушной тревоги: объяснение ВСУ

Спикер Воздушные сил ВСУ Юрий Игнат

В последние несколько дней на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с увеличивающейся активностью истребителя МиГ-31К. Спикер командования Воздушных сил ВСУ, Юрий Игнат, подчеркнул, что людей просят беречь себя и своих близких и соблюдать требования безопасности.

Об этом он рассказал в комментарии 24 Каналу.

Частые сигналы воздушной тревоги в Украине

По словам Игната, возможно, что полеты МиГ-31К 14 марта были тренировочными. Они происходили с территории рф (Саваслейка) и Белоруссии (Мачулищи), и противник, вероятно, готовит младший летный состав, чтобы улучшить свои способности в будущем.

Игнат также отметил, что когда МиГ-31К находится в воздухе, чтобы держать нас в напряжении, то карта красная в течение примерно 1,5 часа, пока он отработает свое горючее и сядет обратно на аэродром.

Ситуация вызывает опасения и требует внимательности со стороны граждан. Спикер Воздушных сил ВСУ призвал всех соблюдать меры предосторожности и не подвергать себя и окружающих опасности.

Напомним, что 9 марта в Свердловской области россияне в эфире телевидения и радио объявили о ядерной угрозе и призвали людей пройти в укрытие. В свою очередь местные власти заявляют, что появление такого сообщения — "следствие хакерских действий".

Также мы писали, что 28 февраля в некоторых регионах россии произошел сбой в речи радиостанций и телеканалов, в результате чего жители Ленинградской области, Белгородской области, Пермского края и Подмосковья услышали объявление о воздушной тревоге. Однако МЧС быстро опровергло эту информацию, заявив, что это ложная тревога.