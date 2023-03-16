Чому в Україні почастішали сигнали повітряної тривоги: пояснення ЗСУ

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

В останні кілька днів на всій території України була оголошена повітряна тривога у зв'язку з активністю винищувача МіГ-31К, що збільшується. Спікер командування Повітряних сил ЗСУ, Юрій Ігнат, підкреслив, що людей просять берегти себе та своїх близьких та дотримуватись вимог безпеки.

Про це він розповів у коментарі 24 Каналу.

Часті сигнали повітряної тривоги в Україні

За словами Ігната, можливо, що польоти МіГ-31К 14 березня були тренувальними. Вони походили з території рф (Саваслейка) та Білорусії (Мачулищи), і противник, ймовірно, готує молодший льотний склад, щоб покращити свої здібності в майбутньому.

Ігнат також зазначив, що коли МіГ-31К знаходиться у повітрі, щоб тримати нас у напрузі, то карта червона протягом приблизно 1,5 години, поки він відпрацює своє пальне і сяде назад на аеродром.

Ситуація викликає побоювання та потребує уважності з боку громадян. Спікер Повітряних сил ЗСУ закликав усіх дотримуватися запобіжних заходів і не наражати себе і навколишніх на небезпеку.

Нагадаємо, що 9 березня у Свердловській області росіяни в ефірі телебачення та радіо оголосили про ядерну загрозу і закликали людей пройти в укриття. Своєю чергою місцева влада заявляє, що поява такого повідомлення - "наслідок хакерських дій".

Також ми писали, що 28 лютого в деяких регіонах Росії стався збій у промові радіостанцій та телеканалів, внаслідок чого жителі Ленінградської області, Білгородської області, Пермського краю та Підмосков'я почули оголошення про повітряну тривогу. Проте МНС швидко спростувало цю інформацію, заявивши, що це хибна тривога.