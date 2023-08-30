Украина и Израиль: модель гарантий безопасности

Отношения Украины и Израиля. Фото: president.gov.ua

Война России против Украины длится полтора года, хотя еще год назад была надежда, что она закончится гораздо быстрее. Некоторые политики делают заявления, что нужно готовиться к затяжной войне и что Украина, возможно, будет жить по сценарию Израиля.

Почему эти две страны нельзя сравнивать с точки зрения ситуации безопасности, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин на Международной научно-экспертной конференции.

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"У Израиля есть ядерное оружие — у нас нет. У врагов Израиля нет ядерного оружия — у России есть. Когда Израиль договаривался о своей модели, то Израиль из США получил понимание, что значит для Израиля держать качественное военное преимущество. Есть специальное понятие, которое заложено в сотрудничество Израиля и США. Поэтому нам нужно договариваться о том, а что критически необходимо для сдерживания России", — сказал Климкин.

Он считает, что Украина должна получать то, что ей нужно и когда ей нужно, а не в те сроки, когда дают партнеры. Все должно быть прописано не только на политическом уровне, но и на юридическом.

"Есть пока предположение, но нам нужно в несколько раз больше, чем Израилю. Готовы ли нам дать это — большой вопрос. В конце концов Израильская модель — чувствовать себя безопасным, окруженным арабскими странами. Россия — это другая реальность, она не будет следовать рациональным соображениям. Израильская модель для нас не работает. Мы можем использовать определенные ее моменты на временной основе, но держать ее на перспективу у нас не получится", — добавил Климкин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго, не теряя людей. Минимизировать жертвы, как с примером Израиля.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов объяснил, почему так важно для Украины активно деоккупировать территории, вырывая их из лап РФ. По его словам, без активных действий ВСУ российские оккупанты могут "хоть всю жизнь" держать оборону.