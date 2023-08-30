Україна та Ізраїль: модель безпекових гарантій

Відносини України та Ізраїлю. Фото: president.gov.ua

Війна Росії проти України триває півтора року, хоча ще рік тому були сподівання, що вона закінчиться набагато швидше. Деякі політики роблять заяви, що треба готуватися до затяжної війни і що Україна, можливо, буде жити за сценарієм Ізраїля.

Чому ці дві країни не можна порівнювати з точки зору безпекової ситуації, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін на Міжнародній науково-експертній конференції.

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"В Ізраїля є ядерна зброя — у нас немає. У ворогів Ізраїля немає ядерної зброї — у Росії є. Коли Ізраїль домовлявся про свою модель, то Ізраїль зі США отримав розуміння, що означає для Ізраїля тримати якісну військову перевагу. Є спеціальне поняття, яке закладене в співпрацю Ізраїля і США. Тому нам потрібно домовлятися про те, а що є критично необхідним для стримування Росії", — сказав Клімкін.

Він вважає, що Україна має отримувати те, що їй потрібно і коли їй потрібно, а не в ті терміни, коли дають партнери. Все має бути прописано не лише на політичному рівні, а й на юридичному.

"Є поки що припущення, але нам потрібно в декілька разів більше, ніж Ізраїлю. Чи готові нам дати це — велике питання. Зрештою Ізраїльська модель — почувати себе безпечним, оточеним арабськими країнами. Росія — це інша реальність, вона не буде слідувати раціональним міркуванням. Тому Ізраїльська модель для нас не працює. Ми можемо використовувати певні її моменти на тимчасовій основі, але тримати її на перспективу у нас не вийде", — додав Клімкін.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова воювати довго, не втрачаючи людей. Мінімізувати жертви, як з прикладом Ізраїлю.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов пояснив, чому так важливо для України активно деокуповувати території, вириваючи їх із лап РФ. За його словами, без активних дій ЗСУ російські окупанти можуть "хоч все життя" тримати оборону.