Почему рф использует территорию Беларуси: обїяснение британской разведки

Российские военные в Беларуси

Россия вынуждена использовать территорию Беларуси и инструкторов этой страны для обучения своих мобилизованных военнослужащих. Одной из таких тренировок было обучение более 1000 военных на полигоне Обуз-Лесновский на юго-западе Беларуси в середине марта 2023 года.

Об этом сообщает британская разведка в Twitter.

РФ использует Беларусь

Согласно отчету Министерства обороны Великобритании, россия оставила на месте палаточный лагерь после этой тренировки, что может свидетельствовать о возможности продолжения программы обучения.

Британская разведка также указывает на то, что факт использования белорусских инструкторов для обучения российских военных свидетельствует о серьезном нарушении системы подготовки российских вооруженных сил. Кроме того, российская "специальная военная операция" также вероятно получает косвенную поддержку от Беларуси, что является важным политическим сигналом.

"Россия, вероятно, также рассматривает продолжающуюся косвенную поддержку операции Беларусью как важный политический сигнал", — говорится в сообщении.

Это подтверждает опасения многих стран относительно возможной российской интервенции в Украине. Россия продолжает проводить масштабные военные учения на границе с Украиной и в Крыму, а также наращивать свои военные возможности в этом регионе. Такие действия вызывают серьезные опасения и тревогу в мировом сообществе, которое старается предотвратить эскалацию конфликта.

Напомним, что в Беларуси сформировали новый зенитно-ракетный полк, который расположится в городе Лунинец, в 60 километрах от Ровенской области.

Также сообщалось, что Чехия полностью запретила выдачу виз и разрешений на длительное проживание гражданам россии и Беларуси. Запрет был распространен и на лиц со вторым гражданством.