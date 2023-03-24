Чому рф використовує територію Білорусі: пояснення британської розвідки

Російські військові у Білорусі

Росія змушена використовувати територію Білорусі та інструкторів цієї країни для навчання своїх мобілізованих військовослужбовців. Одним із таких тренувань було навчання понад 1000 військових на полігоні Обуз-Лісновський на південному заході Білорусі в середині березня 2023 року.

Про це повідомляє британська розвідка у Twitter.

РФ використовує Білорусь

Згідно зі звітом Міністерства оборони Великобританії, росія залишила на місці наметовий табір після цього тренування, що може свідчити про можливість продовження програми навчання.

Британська розвідка також зазначає, що факт використання білоруських інструкторів для навчання російських військових свідчить про серйозне порушення системи підготовки російських збройних сил. Крім того, російська "спеціальна військова операція" також, мабуть, отримує непряму підтримку від Білорусі, що є важливим політичним сигналом.

"Росія, ймовірно, також розглядає непряму підтримку операції Білоруссю, що триває, як важливий політичний сигнал", — йдеться в повідомленні.

Це підтверджує побоювання багатьох країн щодо можливої російської інтервенції в Україні. Росія продовжує проводити масштабні військові навчання на кордоні з Україною та Кримом, а також нарощувати свої військові можливості в цьому регіоні. Такі дії викликають серйозні побоювання та тривогу у світовій спільноті, яка намагається запобігти ескалації конфлікту.

Нагадаємо, що в Білорусі сформували новий зенітно-ракетний полк, який розташується в місті Лунинець, за 60 кілометрів від Рівненської області.

Також повідомлялося, що Чехія повністю заборонила видачу віз та дозволів на тривале проживання громадянам росії та Білорусі. Заборона була поширена і на осіб із другим громадянством.