Почему РФ использует больше самолетов, чем ракет: объяснение Воздушных сил ВСУ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: armyinform.com.ua

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российская сторона задействует в воздушных операциях больше летательных аппаратов, чем выпускает ракет. Эта тактика применяется для имитации действий и совершенствования навыков летчиков.

Об этом Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

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РФ часто использует больше самолетов, чем ракет

По словам спикера, РФ часто использует больше самолетов, чем ракет. При этом он сказал, что таким образом, противник отрабатывает имитационные пуски, которые они проводят из зоны запуска.

"В результате, их летчики получают тренировку во взлетах и достижении точек запуска ракет. Именно по этой причине вчера было запущено семь ракет, при этом задействовано девять самолетов", — сказал он.

Что говорит Наталья Гуменюк

На пресс-конференции Наталья Гуменюк, ответственная за координационный центр обороны южного региона Украины, отметила модернизацию ракет Х-22 до Х-32 со стороны России. Эти модификации обладают сверхзвуковой скоростью, что делает их сложными для перехвата. По словам Гуменюк, учитывая большой арсенал таких ракет у России, Украина активно ищет методы нейтрализации данной угрозы.

Напомним, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) сталкивается с растущими проблемами по замене основных поставок в дополнение к известным в восстановлении запасов высокоточного оружия.

Также мы писали, что в настоящее время Россия имеет около 585 ракет, которые могут выпускать с расстояния более 500 километров. Такими ракетами оккупанты больше всего атакуют разные области нашего государства.