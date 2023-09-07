Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow Почему РФ использует больше самолетов, чем ракет: объяснение Воздушных сил ВСУ arrow

Почему РФ использует больше самолетов, чем ракет: объяснение Воздушных сил ВСУ

7 сентября 2023 12:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Почему РФ использует больше самолетов, чем ракет: объяснение Воздушных сил ВСУ
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: armyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российская сторона задействует в воздушных операциях больше летательных аппаратов, чем выпускает ракет. Эта тактика применяется для имитации действий и совершенствования навыков летчиков.

 Об этом Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

РФ часто использует больше самолетов, чем ракет

По словам спикера, РФ часто использует больше самолетов, чем ракет. При этом он сказал, что таким образом, противник отрабатывает имитационные пуски, которые они проводят из зоны запуска.

"В результате, их летчики получают тренировку во взлетах и достижении точек запуска ракет. Именно по этой причине вчера было запущено семь ракет, при этом задействовано девять самолетов", — сказал он.

Что говорит Наталья Гуменюк

На пресс-конференции Наталья Гуменюк, ответственная за координационный центр обороны южного региона Украины, отметила модернизацию ракет Х-22 до Х-32 со стороны России. Эти модификации обладают сверхзвуковой скоростью, что делает их сложными для перехвата. По словам Гуменюк, учитывая большой арсенал таких ракет у России, Украина активно ищет методы нейтрализации данной угрозы.

Напомним, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) сталкивается с растущими проблемами по замене основных поставок в дополнение к известным в восстановлении запасов высокоточного оружия.

Также мы писали, что в настоящее время Россия имеет около 585 ракет, которые могут выпускать с расстояния более 500 километров. Такими ракетами оккупанты больше всего атакуют разные области нашего государства.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз