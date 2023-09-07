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Чому РФ використовує більше літаків, ніж ракет: пояснення Повітряних сил ЗСУ

7 вересня 2023 12:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чому РФ використовує більше літаків, ніж ракет: пояснення Повітряних сил ЗСУ
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: armyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що російська сторона залучає у повітряних операціях більше літальних апаратів, ніж випускає ракет. Ця тактика застосовується для імітації дій та вдосконалення навичок льотчиків.

Про це Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

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РФ часто використовує більше літаків, ніж ракет

За словами речника, РФ часто використовує більше літаків, ніж ракет. При цьому він сказав, що таким чином супротивник відпрацьовує імітаційні пуски, які вони проводять із зони запуску.

"В результаті, їхні льотчики отримують тренування у зльотах та досягненні точок запуску ракет. Саме з цієї причини вчора було запущено сім ракет, при цьому залучено дев'ять літаків", — сказав він.

Що каже Наталія Гуменюк

На пресконференції Наталія Гуменюк, відповідальна за координаційний центр оборони південного регіону України, наголосила на модернізації ракет Х-22 до Х-32 з боку Росії. Ці модифікації мають надзвукову швидкість, що робить їх складними для перехоплення. За словами Гуменюк, з огляду на великий арсенал таких ракет у Росії Україна активно шукає методи нейтралізації даної загрози.

Нагадаємо, що російський оборонно-промисловий комплекс (ОПК) стикається з зростаючими проблемами із заміни основних поставок на додаток до відомих у відновленні запасів високоточної зброї.

Також ми писали, що зараз Росія має близько 585 ракет, які можуть випускати з відстані понад 500 кілометрів. Такими ракетами окупанти найбільше атакують різні сфери нашої держави.

 

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