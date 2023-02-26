В ISW розповіли, чи вигідний Україні договір про зближення з НАТО

Чи захистить Україну договір про зближення з НАТО: оцінка ISW
Посадовці Великої Британії, Франції та Німеччини готують договір Україна-НАТО. Однак цей документ не забезпечить належним захистом та, ймовірно, підштовхне до невигідних перемовин з москвою.
Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни.
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Що не так із договором про зближення з НАТО
Як зазначають аналітики ISW, точні положення угоди не визначені, але офіційні особи вказали, що документ забезпечить Україну сучасним військовим обладнанням, зброєю та боєприпасами, але не захистом за статтею V чи зобов’язаннями щодо розміщення сил НАТО в Україні.
Відомо, що цей пакт має на меті забезпечити Україну таким чином, аби українські сили могли вести контрнаступ, який приведе росію до столу переговорів і стримає будь-яку майбутню російську агресію.
Однак, як акцентує The Wall Street Journal, ці офіційні особи висловили застереження щодо здатності Заходу довго надавати Україні зброю та підтримувати здатність українських сил повністю відвоювати давно окуповані території, зокрема Крим.
Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. За словами Президента Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.