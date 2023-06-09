Вода в Николаеве: качество и опасность использования

Загрязненная вода из-под крана. Фото: nikvesti.com/ru

Николаевщина стала вторым регионом после Херсонщины, пострадавшим в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС. В самом Николаеве проблема с питьевой водой была еще с начала полномасштабной войны, теперь она обострилась.

Стоит ли беспокоиться о качестве технической воды из-под крана и безопасно ли в ней купаться, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал химик-токсиколог Владимир Саркисян.

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Химик-токсиколог Владимир Саркисян. Фото: Facebook

"Что касается червей и другого цвета воды в Николаеве, я бы проверил источник подобных новостей и видео в Интернете. На мой взгляд, это просто невозможно. Что касается воды из источников из зоны риска, не стоит обрабатывать ею открытые раны, потому что это может принести какую-то заразу. Что касается вообще заражений кожи, опасности заразиться нет", — сказал эксперт.

По его словам, с водой из Днепра пока не было таких случаев, чтобы появились вещества, которые могли бы отравить людей.

"Если же вода заражена, загрязнена, то нет смысла ею просто пользоваться. Ни о какой фильтрации речь идти не может", — добавил химик.

Ранее мы писали, что нарушение всех водных коммуникаций приведет к размножению инфекций и микробов. Сотни животных, которые, к сожалению, не смогли спастись, также будут разлагаться в воде, создавая дополнительную нагрузку на эпидемиологическую обстановку в Херсонской области.

В Днепропетровской области в результате террористического уничтожения россиянами Каховской ГЭС начался массовый мор рыбы. Сотни тонн рыбы остались в водоемах. Специалисты предупреждают, что такая же ситуация в ближайшие дни может развиться в других пострадавших регионах страны.